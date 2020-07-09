محلية النواب عن "ملفات البيئة": من يصنع الكرسي هو من يجلس عليه

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ من يصنع الكرسي هو من يجلس عليه، وله أيضا فرض السلطة وتوليد الموضوعات محل المناقشة وفرض الاختصاصات.

وأضاف أنّ مشروع قانون إدارة تنظيم المخلفات، يعطي الجهاز سلطة مستقلة ورقابية وضبطية قضائية لموظفيه، وحال التفريط في تلك الاختصاصات من قبل الموظفين، يظهر دور مجلس النواب.

جاء ذلك تعقيبا على مداخلة للنائبة الدكتورة سحر عثمان، التي أكدت أنّ وزارة البيئة تعمل منذ فترة على العديد من الملفات، ويجب أن يكون ليها يد مهيمنة في تطبيق القانون، وإلى اليوم هناك مشكلات كثيرة في التصالح وعقبات في تطبيق القانون، واللائحة التنفيذية لا تعبر بشكل واضح.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.