البابا يواصل يوميات صوم الرسل ويدعو الأقباط لشكر الله على عطاياه

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، والقنوات الفضائية القبطية، وموقع ساوند كلاود.

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم، استكمل البابا يوميات صوم الرسل من خلال رسالة بولس الرسول لأهل أفسس في الإصحاح الرابع، مشيرا إلى ضرورة شكر الله على الدعوة التي أعطاها لكل شخص سواء كان أب لأسرة أو خادم.

وبرنامج "معا بنفس واحدة"، تتضمن كل حلقة منه قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي بدأها الأقباط الشهر الماضي وتنتهي الأحد المقبل.