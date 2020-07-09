صور.. الكنيسة تنظم دورات للفنون والإبداع عبر "زووم"

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب ومهرجان الكرازة المرقسية نظما خلال الأيام الماضية دورات الفنون والإبداع المكثفة تحت شعار "روح وحياة 2"، على شبكة الإنترنت من خلال برنامج zoom وصفحة مدرسة المبدعين على فيس بوك، إلى جانب عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف حليم، أنّه شارك في فعاليات الدورات بمحاضرة يومية الأنبا موسى أسقف الشباب، كما حاضر فيها الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة وعدد من الخدام.

واشتملت الدورات على ورش تدريبية مكثفة في المجالات التالية:

- المسرح: تأليف النص المسرحي - فن الحكي.

- الموسيقى والكورال: نحو بروفة كورال ناجحة.

- الفنون التشكيلية: أسس التصوير الفوتوغرافي.

- الابتكارات الهندسية والعلمية: Arduino Online Simulator.

- الأدب: أساسيات في فن كتابة الشعر.

وتضمنت الورش نقاطًا عملية ومناقشات في كل تخصص، أشرف عليها متخصصون في هذه المجالات، كما اشتملت على أمسية موسيقى وترانيم أونلاين.