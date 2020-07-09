الكنيسة تستعد لإطلاق دورات جديدة للفنون "أون لاين"

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استعداد مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب ومهرجان الكرازة المرقسية لتنظيم دورات الفنون والإبداع المكثفة تحت شعار "روح وحياة 2" على شبكة الإنترنت، من خلال برنامج zoom وصفحة مدرسة المبدعين على فيس بوك، إلى جانب عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الدورات تهدف لمنح الفرصة للراغبين من أبناء الكنيسة في الاستفادة من المحتوى المقدم في الدورات بمختلف تخصصاتها، بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الدورات الأخيرة، والتي شارك فيها نحو 19 ألف شخص.