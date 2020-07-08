الكنيسة: وفاة والد الأنبا ثاؤفيلس.. وأسقفان يترأسان الجنازة بـ"منفلوط"

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة "شاكر سلوانس ميخائيل"، والد الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط وتوابعها، عن عمرا يناهز الـ85 عاما.

وترأس كل من: "الأنبا يؤانس أسقف اسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير العذراء (المحرق) بالقوصية"، صلوات تجنيز الراحل وذلك بدير العذراء مريم والأمير في منفلوط بأسيوط.

والأنبا ثاؤفيلس، هو الراهب ميخائيل المحرقي، خريج كلية الزراعة قسم الإنتاج الحيواني، دخل دير العذراء (المحرق) عام 1994، وترهب عام 1996، ونال الكهنوت عام 2003، ثم رقي إلى رتبة القمصية في عام 2017، وخدم في الدير سكرتيراً لرئيس الدير الأنبا بيجول، ويبلغ من العمر 48 عاما، ورسمه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أسقفا في 9 يونيو 2019.