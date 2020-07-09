الأرصاد تحذر من التعرض للشمس: خطر جدا هذه الفترة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، لكن أمس شعرنا بتحسن في درجات الحرارة التي انخفضت بنحو درجتين، وما زال الانخفاض متواجد يومي الخميس والجمعة بمعدل درجتين.

وأضاف شاهين، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الانخفاض الطفيف في درجة الحرارة نستشعره خاصة في فترات الليل مع النشاط الخفيف للرياح، الذي يعطي شعورا بتحسن الأجواء في الليل، مؤكدا أنّ التعرض لأشعة الشمس خطر جدا هذه الفترة من العام.

ونصح بتجنب التواجد في أماكن مغلقة قدر الإمكان لارتفاع معدلات الرطوبة، التي تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة على الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وتابع أنّ الكتلة الهوائية قادمة من الجزيرة العربية بتأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلة مرتفعة في درجة حرارتها، وبمجرد مرورها على البحر المتوسط تنخفض درجة الحرارة وترتفع معها نسب الرطوبة.

وأضاف أنّه خلال الـ48 ساعة المقبلة نجد أنّ درجات الحرارة في السواحل الشمالية تكون بين 28 لـ29 درجة مئوية، ومع ارتفاع نسب الرطوبة تصل لـ90% أحيانا على بعض المدن، وتقل نسبة الرطوبة القادمة للقاهرة إذ تصل لـ85% مقارنة بالسواحل الشمالية، وترتفع درجة الحرارة إلى 33 و34 درجة اليوم وغدا.