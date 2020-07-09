الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية صباحا والعظمى بالقاهره اليوم 34

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الخميس، سيكون مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار معتدل ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة متفرقة.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا وفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، خلال ساعات النهار معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة والوجه البحري 34 للعظمى و 25 للصغرى، السواحل الشمالية 30 للعظمى و 23 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 38 للعظمى و 27 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى و 25 للصغرى، جنوب الصعيد 41 للعظمى و 28 للصغرى.