أول متبرع ببلازما الدم بسوهاج: واجب وطني على المتعافين من كورونا

قال أحمد على كمالي أول متبرع ببلازما الدم في سوهاج، إنه سعيد جدًا بما فعله باعتباره واجب وطن، مشددًا على أن كل الذين تعافوا من فيروس كورونا عليهم أن يشاركوا في تقديم البلازما للمصابين.

وأكد "كمالي"، أنه كان ينوي خلال الأيام الماضية التبرع ببلازما الدم، لكن سوهاج لم يكن بها جهاز لفصل البلازما، وعندما توفر الجهاز، كان أول المتبرعين.

وذكر أن العامل النفسي حجر الزاوية في التماثل للشفاء من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يجب على كل شخص تعافى من الفيروس أن يتبرع بالبلازما لإنقاذ حياة الآخرين.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج في بيان لها برئاسة الدكتور هانى جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن وصول جهاز فصل البلازما للمتعافين من فيروس كورونا.