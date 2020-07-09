إجراء فحوص طبية علي بطل قصة "الكنز الذهبي" بمستشفى الحلمية العسكري

احتجز مستشفى الحلمية العسكري اليوم سائق التوك توك الأمين الذي أعاد "كيس الذهب" إلي صاحبه في الدقهلية، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية له، لعلاج حروق يعاني منها منذ سنوات في قدمه، وذلك على نفقة الدولة بالكامل، بعد وعد مجلس الوزراء بعلاجه.

وقال محمد صبري عبد العزيز، 43 سنة، ابن قرية منشأة البدوي مركز طلخا، إنه سافر اليوم لإجراء الفحوص الطبية على قدمه المصابة، وبالفعل استقبله الأطباء وأجروا له الأشعة اللازمة ورسم قلب، وتحليل دم، إضافة إلى فحص طبي.

وأضاف عبد العزيز لـ" الوطن" أنه بعد إجراء الفحوص الطبية قرر الأطباء حجزه بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه في انتظار ما يقرره الأطباء.

وأشار إلى أنه راض بقضاء الله وقدره، سواء قرر الأطباء علاج قدمه، أو بترها، موضحًا أنه سبق وأجرى عدة عمليات ترقيع إلا أنها فشلت.

وكان الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أكد أن مجلس الوزراء قرر علاج سائق "توك توك" في الدقهلية، والذي وجد حقيبة بها مجوهرات وأعادها لصاحبها بسبب أمانته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "دي أقل حاجة ممكن نقدمها لحد أمين، وللشخصيات المحترمة وحد زي ده بأمانته، وباللي عمله يستاهل أكتر من كده كتير ودي أقل حاجة ممكن نقدمها له".

يذكر أن محمد صبري عبدالعزيز، عثر علي كيس به مصوغات ذهبية، ورغم ظروفه المادية الصعبة، أعاده لصاحبه في قرية منشأة البدوي، ولقبه أهالي القرية بالسائق الأمين، وطالبوا بعلاجه ورعايته نظرًا لظروفه المادية والصحية السيئة.