حظك اليوم الجمعة 10-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بقدرته على التحمل والصبر، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك ويدعمك زملاء مخلصون.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بفترة أفضل وقد تشغلك صداقات ولقاءات مفيدة تسعى إليها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.