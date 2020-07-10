حظك اليوم الجمعة 10-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه شخصية جذابة، ويتولى دائما مركز القيادة في حياته الشخصية والمهنية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بيوم مناسب للتفكير في مشروعات مستقبلية وتخطط لها جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تبدو اليوم متفائلا والفرصة سانحة لتقترب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.