"الوطنية" تحدد مهام لجان متابعة وتلقي طلبات ترشح انتخابات "الشيوخ"

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس، القرار رقم 37 لسنة 2020، والخاص بتشكيل ومهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في الانتخابات، حيث نص القرار على أنه سيجري تشكيل تلك اللجان برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بكل دائرة وعضوية القضاة والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

وستتولى تلك اللجان -والتي ستباشر عملها ابتداء من السبت المقبل- استقبال طلبات الترشح خلال الفترة المحددة لذلك من الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 11 يوليو الجاري ولمدة أسبوع ينتهي في الساعة الثانية ظهراً من يوم السبت الموافق 18 يوليو الجاري، والتأكد من استيفاء المستندات اللازمة، وتسليمها للجنة فحص طلبات الترشح، وكذا منح كل مترشح شهادة تفيد قيده بقاعدة بيانات الناخبين من عدمه.

وبعدها تخطر تلك اللجان الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المترشحين عند إعلانها وكذا عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى (إن وجد ).

وخلال مرحلة الإعداد والتجهيز للانتخابات حتى يوم الاقتراع، تتولى تلك اللجان التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بالدائرة للتأكد من صلاحية المراكز الانتخابية ومقر اللجنة العامة ومقار اللجان الفرعية وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية ومندوبى ووكلاء المترشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.

كما تتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظة للتأكد من وضع خطط التأمين اللازمة، والتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات للتأكد من توافر مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق شفافة وأقفال بلاستيكية وأحبار فسفورية وكبائن الاقتراع وخلافه.

كما ستتلقى تلك اللجان البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الانتخابية من المترشحين، وإبلاغها للهيئة الوطنية والتى تحيلها للجان التي سيجري تشكيلها لمتابعة ومراجعة تطبيق ضوابط الدعاية الانتخابية ومراقبة حساباتها وأوجه الانفاق عليها.

كما تتضمن مهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية أيضاً استلام أوراق العملية الانتخابية (محاضر الإجراءات – بطاقات إبداء الرأي – محاضر الفرز وإعلان النتائج – التعليمات المنظمة لعمل تلك اللجان وغيرها) وتسليمها لرئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وفقا لاختصاصاتهم، في الموعد المحدد قبل عملية الاقتراع، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسكين رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وتدبير أمورهم المعيشية، ومتابعة حضور الأمناء الأصليين والاحتياطيين باللجنة العامة واللجان الفرعية.