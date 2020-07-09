البحرين: عمليات الحوثي العدائية تهدد الملاحة الدولية

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بشدة، تجهيز ميليشيات الحوثي، زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وذكرت الخارجية البحرينية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم، أنها إذ تشيد بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من استهداف وتدمير هذين الزورقين، فإنها تشدد على أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرارًا واضحًا من الحوثيين على تهديد سلامة حركة الملاحة البحرية، واستهدافًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الخارجية البحرينية، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذه الميليشيات الإرهابية وكل من يقف وراءها، واتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تعرقل حركة الملاحة البحرية، وتخالف كل القوانين والأعراف الدولية.