ميليشيات الحوثي تخرق وقف إطلاق النار 2029 مرة منذ إعلانه

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية "التحالف العربي"، أن خروقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار منذ إعلانه بلغت 2029، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف التحالف العربي، أن خروقات ميليشيات الحوثي شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية

وأوضح التحالف العربي: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".

وأشار التحالف إلى أنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الجمعة الماضية، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مدت وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارًا من الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمرارا لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم.