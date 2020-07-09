سنودس النيل الإنجيلي: لا علاقة لنا بالترجمة المزعومة للكتاب المقدس

أعلن سنودس النيل الإنجيلي، المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، أنّه لا علاقة له على الإطلاق بالترجمة المزعومة التي صدرت عن مؤسسة خارج مصر في مجلدين تحت اسم "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"، و"البيان الصريح لحواريي المسيح".

وذكر السينودس في بيان حمل توقيع القس نادي لبيب رئيس السنودس، والقس رفعت فتحي أمين عام السنودس، أنّ الكنيسة الإنجيلية المشيخية لم تشارك هي أو أي من مجالسها أو مؤسساتها في هذه الترجمة، وكذلك لم يكلف السنودس أي من أعضاءه بالاشتراك فيها.

و"المعنى الصحيح لإنجيل المسيح" قدمه الدكتور الهادي جطلاوي عميد كلية الآداب بتونس، وشارك في هذا العمل إلى جانب لجنة الترجمة: الدكتور عيسى دياب، الدكتور إكرام لمعي، عواطف زويدي، الدكتور نور الدين العربي، الدكتور علي المخلبي.

أما كتاب "البيان الصريح لحواريي المسيح"، فقدمه عبداللطيف عبيد، وشارك في هذا العمل إلى جانب لجنة الترجمة: الدكتور إكرام لمعي، عواطف زويدي، علي المخلبي، الدكتور نور الدين العربي.