مصلى النساء بمسجد السيدة زينب يستعد لاستقبالهن السبت المقبل

أكد الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف القاهرة، انتهت من وضع علامات التباعد وتعقيم مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب.

وأعد القطاع الديني، جدول إشراف الواعظات المتميزات المعتمدات بالوزارة، للإشراف على المصلى وفق الجدول الموفق، متمنين على جميع قاصدات المسجد، الالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي وعدم اصطحاب الأطفال، والوضوء بالمنزل، ومراعاة علامات التباعد حرصا على سلامة الجميع، وحتى نتمكن من مواصلة الفتح بإذن الله تعالى.

سائلين الله عز وجل، أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.