1.2 مليون جنيه حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف في يوم واحد

حققت مديرية أوقاف الغربية في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف الـ500 صك الثانية، حيث بلغت مبيعاتها اليوم، ألف صك، لتحتل المركز الثاني بعد مديرية أوقاف القاهرة التي حققت المركز الأول في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف بـ1110 صكوك، فيما حققت مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف 1.256.400 في يوم واحد .

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها (عشرة آلاف جنيه) للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الغربية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك الثانية في موعد أقصاه الخميس المقبل مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

كما حققت مديرية أوقاف المنيا بحسب بيان الوزارة 200 صك منها 100 صك تم تحصيلها بمعرفة إدارة أوقاف ملوي منفردة، وتشجيعًا لجهود الإدارة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها 2000 جنيه للقائمين على المشروع بإدارة أوقاف ملوي، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 100 صك في موعد أقصاه الخميس مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.