الأوقاف عن اقتحام مواطن زاوية بـ"شومة": كان فيها تلاجة توزع لحمة للفقراء

قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن مواطنًا اقتحم زاوية في منطقة المعادي بـ"الشومة"، ما دفع الوزارة لاتخاذ قرار بغلقها.

وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "دي إم سي": "هذه الزاوية ليست مفتوحة للصلاة، ولكن جرى فتحها بمعرفة أحد الأهالي لغرض غير الصلاة".

وتابع: "كان بها ثلاجة تحتوي على بعض اللحوم التي توزع على الفقراء، وحدث الخلاف الذي نتج عنه الشجار، بين بعض الأهالي، وهي أمور لا تخص إقامة الصلاة".

وأردف، أنه جرى تحرير محضر ضد المتجاوزين، وهو محضر إداري في البساتين، وجرى إعادة غلق الزاوية.