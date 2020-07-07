الأوقاف تعلق على واقعة الاعتداء داخل زاوية البساتين

أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا بشأن الفيديو المتداول حول اعتداء شخص على المصلين بمسجد بالمعادي .

وقالت الأوقاف إن الزاوية محل الفيديو المشار إليه ليست مفتوحة للصلاة، وقد تم فتحها بمعرفة أحد الأهالي ليس لأجل الصلاة وإنما لوجود ثلاجة كان بها بعض اللحوم التي توزع على الفقراء، وحدث خلاف بين بعض الأهالي وبعض لأمور لا تخص إقامة الصلاة على الإطلاق، ولَم يحدث أي اعتداء على أي من المصلين.

وأضافت الوزارة، أنه إدارة أوقاف البساتين بمديرية أوقاف القاهرة حررت محضرا تجاه المتجاوزين ، وهو المحضر رقم ١١٤٠٢ بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٠ م إداري البساتين مع إعادة غلق الزاوية .