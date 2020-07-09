حظك اليوم الخميس 9-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتجنب مواليد برج الحوت الدخول في المشاكل ويكره المواجهة، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لحظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك ملهمًا وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط احذر المغامرات الجريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، والتي يوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.