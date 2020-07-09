حظك اليوم الخميس 9-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بالفكاهة وروح المرح التي يتمتع بها المحيطين به والمقربين منه، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لحظك اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجدي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة مع من حولك وتحرّك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث ويدفعك ذلك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، والذي يوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.