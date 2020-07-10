حظك اليوم الجمعة 10-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يحاول البحث عن العدل في كل الأمور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يقترن مع نبتون في منزل الصحة ويساعدك ذلك أن تهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك وتوظفها جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالطاقة العاطفية وتبدو أكثر ميلا للانفتاح اجتماعيا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.