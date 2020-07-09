7 وزراء يغادرون الحكومة السودانية... وتكليفات بتصريف الأعمال

قدم 6 وزراء من الحكومة السودانية استقالتهم اليوم، من بينهم وزيرة الخارجية السودانية ووزير المالية ووزير الطاقة، كما تم اعفاء وزير الصحة، وتكليف 7 وزراء بتصريف الأعمال، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وعقد اجتماع طارئ صباح اليوم بدعوة من رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك الذي تحدث عن الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو 2020، مطالباً بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة.

وقدم 6 وزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة وهم كل من: أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية، إبراهيم البدوي، وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي، عادل علي إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين، عيسى عثمان شريف، وزير الزراعة والموارد الطبيعية، هاشم طاهرشيخ طه، وزيرالنقل والبنى التحتية، علم الدين عبد الله آبشر، وزير الثروة الحيوانية، كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بإعفاء وزير الصحة، أكرم علي التوم.

إلى ذلك كلف كل من الوزراء عمرإسماعيل قمر الدين، بتصريف عمل وزارة الخارجية، وهبة أحمد علي لزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المهندس خيري عبد الرحمن، وزارة الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى عبد القادر تركاوي لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية

وتم اختيار المهندس هاشم ابنعوف، لوزارة البنى التحتية والنقل، والدكتور عادل فرح إدريس، لوزارة الثروة الحيوانية، والدكتورة سارة عبد العظيم حسنين، وزارة الصحة.