هل تذهب تركيا إلى معركة فاصلة في محور "سرت – الجفرة"؟

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنَّ الجيش "يتوقع هجوما تركيا في أي وقت"، مشددا على أن القوات الليبية ستقوم "بكل ما يلزم لردع أي اعتداء".

وأضاف "المسماري"، في تصريحات مساء أمس لقناة "سكاي نيوز": "رصدّنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة"، مشددًا على أنَّه لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات.

وتابع: "القوات المسلحة لا تزال ملتزمة والعمليات العسكرية التي نقوم بها هي عبارة عن عمليات دفاعية فقط لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعنا".

وقال "المسماري": "نحن نذهب في اتجاه الحل السلمي وسنعلن وقف إطلاق النار في حال توفرت جميع الشروط التي تم إقرارها، أي التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار والتزامه بعدم نقل أي إرهابي إلى ليبيا وإخراج الغزاة".

وكشفت مصادر بالجيش الوطني الليبي، لـ"الوطن"، عن دفع تركيا بمعدات عسكرية جديدة تم رصدها، وصلت إلى العاصمة "طرابلس"، أمس، وتحديدًا في قاعدة معيتيقة المحتلة من تركيا، حيث من المتوقع نقلها إلى قاعدة الوطية الجوية التي تم تدمير 80% من قدراتها بعد 9 ضربات متتالية قبل أيام أعلن الجيش الوطني الليبي مسؤوليته عنها.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنَّه حسب المعلومات التي توافرت لدى الجيش الوطني فقد تم رصد وصول طائرة عسكرية من طراز "إيه سي 130" والتي تستخدم لدى القوات الخاصة في القيام بعمليات هجومية أرضية وهي طائرة مجهزة كذلك لحالات الطوارئ.

وأضاف المصدر أنَّه تم رصد وصول طائرة عسكرية أخرى من طراز إيه 400 إم، محملة بمعدات عسكرية جديدة من المتوقع أن يتمّ نشرها في قاعدة الوطية العسكرية، في إطار تحركات تركيا للتعامل مع الضربة الموجعة التي تلقتها.

وقال المصدر إنَّ "طيران الجيش الوطني الليبي جاهز لهم، أو كما يصفونه بالطيران المجهول، نقول لهم الطيران المجهول بانتظار معداتكم وسيضربها من حيث لا تعلمون".

وكانت ضربات قوية استهدافت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال التركي بتسع ضربات متتالية فدمرت منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، كما دمرت منظومة التشويش من طراز كورال وأخرجت 3 رادرات من الخدمة، فضلًا عن سقوط خسائر بشرية في القوات التركية.