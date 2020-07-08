عاجل.. الجيش الليبي يحذر تركيا: مستعدون لردع أي اعتداء على "سرت"

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إنه من خلال اطلاع القيادة العامة للقوات المسلحة على تصريحات الأتراك وقادة الميليشيات الإرهابية في ليبيا، "فأننا نتوقع الهجوم على سرت والجفرة في أي ساعة وفي أي وقت"، مؤكدًا أن الجيش الليبي اتخذ بكل ما يلزم لردع أي اعتداء على الوحدات الخاصة به وكذلك على المدن الواقعة غرب مدينة سرت وشرقها.

وأضاف "المسماري"، خلال تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الليبي أعلن الحظر الجوي بشرق وغرب سرت، لمنع وجود أي طيران معادي في هذه المنطقة، مشيرة إلى أنه جرى رصد ما يدل على أن "تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة (سرت- الجفرة)".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي كان موجودا في القاهرة يوم 6 يونيو الماضي، وأعلن وقف إطلاق النار خلال مؤتمر جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يدل على أن حفتر ذهب إلى السلام والتهدئة ومن أجل إعطاء فرصة للحلول السياسية.

وأشار إلى أن مبادرة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والتي أطلقها من أجل الحوار ووقف إطلاق النار، "خرجت من رحم المعاناة وتعبر عن تطلعات الليبيين، وهو دليل مؤشر على أن القيادة العامة تذهب إلى أي تهدية أو وقف إطلاق النار من أجل حماية المدنيين واستكمال المفاوضات".

وتابع: "عقيلة صالح كان في موسكو بخصوص المبادرة وذهب إلى هناك بصفته رئيس البرلمان الليبي ورئيس الدولة الليبية وصاحب هذه المبادرة، للتأكيد على الحل السلمي والعمل على وقف إطلاق النار في حال توافرت جميع الشروط وهي أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار وعدم نقل أي إرهابي إلى ليبيا وإخراج المرتزقة الأتراك منها".