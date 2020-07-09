مصر للطيران تطرح تخفيض على رحلاتها لدبي.. إليك أسعار التذاكر

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، طرح تخفيضات على رحلاتها الجوية من القاهرة إلى الإمارات، لتصل إلى 25% من القاهرة إلى دبي، لشراء التذاكر حتى 20 من يوليو الحالي، والسفر حتى 30 سبتمبر 2020.

وجاءت أسعار تذاكر السفر من القاهرة لدبي بعد الخصم كالتالي:

سعر التذكرة "ذهاب" من القاهرة لدبي: 4118 جنيهًا.

سعر تذكرة الطيران "ذهاب وعودة" من القاهرة لدبي: 7023 جنيهًا.

وجاءت التخفيضات في إطار الخطة التي تنتهجها مصر للطيران، لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التي تسير إليها الشركة رحلاتها في الوقت الحالي.

وأكدت الشركة خلال بيان لها أنّه يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي للشركة، أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ولمعرفة الإرشادات التي يجب على المسافرين اتباعها أثناء التواجد في المطار اضغط هنــــــــــــــا.