أسماء السعدي مديرا للدعاية والإعلام بـ"مصر للطيران" خلفا لدينا الفولي

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتعيين أسماء السعدى مديرا عاما للإدارة العامة للدعاية والإعلام خلفا لدينا الفولي.

وشغلت أسماء السعدي عددا من المناصب الإدارية والفنية بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة، بدأتها بالإدارة العامة للدعاية والإعلام والنشر ثم إدارة البحوث ومديرا مشرفا بالتسويق الإعلانى بالشركة ولديها خبرة علمية بمجال الإعلام والتسويق في مجال صناعة الطيران المدنى، ومحاضر دولي معتمد بعدد من الجامعات الدولية.

وشاركت السعدي في عدد من المحافل الدولية وحصلت على عدة شهادات الشكر والتقدير لمشاركتها المتميزة.