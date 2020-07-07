"مصر للطيران" تتسلم طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A320Neo

استقبل مطار القاهرة، اليوم، طائرة مصر للطيران السادسة الجديدة بحروف تسجيل SU-GFO من طراز إيرباص A320neo قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا والتي تعد الطائرة الثانية من نفس الطراز التي تتسلمها الشركة الوطنية خلال شهر يوليو الحالي.

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قائلا: "تعد هذه الطائرة السادسة من طراز الإيرباص A320Neo من إجمالي 8 طائرات متعاقد عليهم من نفس الطراز يصل جميعهم خلال العام الجاري".

وأضاف زكريا: "التزامنا باستلام الطائرات الجديدة يؤكد على إصرار الشركة على تحدي كل الظروف ومواصلة استراتيجيتها وهو ما تعمل عليه مصر للطيران في الفترة الأخيرة، فنحن ملتزمون بتقديم وتعزيز الخدمة المتميزة للعملاء من خلال انضمام أحدث الطائرات ذات مستويات الراحة والرفاهية العالية".

من جانبه أكد الطيار عمرو أبو العنيين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن هذا الطراز ذات المدى المتوسط يخدم شبكة مصر للطيران ويعزز من قدرتها التنافسية لما يتمتع به من كفاءة واقتصاديات في التشغيل ونحن سعداء بأننا من أول الشركات في المنطقة التي تعاقدت عليه مع شركائنا في الصناعة.

وكان في استقبال الطائرة الجديدة بمطار القاهرة الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار حسن منير مساعد حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات مصرللطيران.