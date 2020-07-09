مصر للطيران تسير 33 رحلة تقل 4705 مسافرين اليوم

تسير الناقل الوطني المصري شركة مصر للطيران 33 رحلة دولية سفر ووصول لعدة جهات دولية أوروبية وأمريكية وآسيوية وأفريقية تنقل خلالهم 4705 راكبا.

وأكدت مصادر في مطار القاهرة، أنّه على مدار اليوم تسير شركة مصر للطيران 33 رحلة دولية بينها 17 رحلة سفر تقل على متنها 1928 مسافرا، و16 رحلة وصول تقل على متنها 2777 مسافرا.

وأوضحت المصادر أنّ وجهات الرحلات ستتجه إلى نيويورك وبروكسل وباريس ولندن وميلانو وبانكوك وأسطنبول، إضافة إلى العديد من العواصم والمدن العربية والأفريقية والآسيوية.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين.