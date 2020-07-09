مراجعة الكيمياء "أون لاين" لطلاب الثانوية العامة بمطروح

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، مراجعة لطلاب الثانوية العامة علمي علوم، وذلك على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم "فيس بوك".

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مادة الكيمياء يراجعها خبير المادة هشام نصار صاحب الشرح المبسط والمعلومات القيمة، والذى يتابعة جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة على صفحة المديرية.

وأضاف "النيلي" أن المديرية بالتعاون مع الوزارة تبذل جهودًا لتقديم الدعم للطلاب من أبناء مطروح من خلال المراجعات النهائية فى جميع المواد بالمجان، حتى ليلة الامتحان فى كل مادة قبل بدء الإمتحانات بفترة وحتى نهاية آخر أيام الامتحانات، وذلك للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.