عاجل.. هزة أرضية بخليج السويس بقوة 3.8 ريختر

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجلت هزة أرضية فى تمام الساعة 3:46 مساء اليوم 9 يوليو 2020 بتوقيت القاهرة، على مسافة 5 كم جنوب الزعفرانة على خليج السويس.

وأوضح القاضي، أن الهزة جاءت بياناتها، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 29.0817°N شمالا، وخط طول 32.6202°Eشرقا.

وأوضح القاضي، أن الهزة لم ينتج عنها وقوع أي إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال.