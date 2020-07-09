وكيل صحة دمياط يبحث أسباب تأخر إحلال وتجديد مستشفى فارسكور

تفقد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة بدمياط، اليوم الخميس، مستشفى فارسكور المركزي، حيث استعرض ملف الحالة الإنشائية للمستشفى، وأسباب تأخر خطة الإحلال والتجديد.

ووعد "عبدالجواد" بدراسة الملف كاملًا وعرضه على الجهات المعنية بوزارة الصحة، لاستعجال تنفيذ خطة الإحلال والتجديد.

وقم وكيل الوزارة بالمرور على بعض أقسام المستشفى، والوقوف على الإجراءات المتبعة، ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قام وكيل وزارة الصحة بدمياط بتفقد مستشفى الروضة المركزي، والمرور على أقسام المستشفى، والوقوف على الإجراءات المتبعة ضمن خطة مواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.