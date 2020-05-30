"مياه القليوبية" تستقبل العاملين بإجراءات مشددة لمواجهة كورونا

تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، صباح اليوم، إجراءات التعقيم والتطهير لجميع إدارات وغرف ديوان عام الشركة، والمقرات الرئيسية للأفرع والمحطات التابعه للشركة، قبل بدء عودة العاملين للعمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

كما تابع تعقيم المركبات التى ستقل العاملين إلى ديوان عام الشركة في أول أيام العمل، موجهًا بضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولها ديوان عام الشركة.

وشدد "مجاهد" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين وتقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أنه في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر المبارك ، سيتم توزيع كمامات خاصة بالوقاية على العاملين في أول يوم عمل غدًا، على أن يتم ارتداءها بشكل أجباري.

كما وجه رئيس مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل، وعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديًا للكمامة.

وأصدر "مجاهد" تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بمداومه توفير كحول إيثيلي بتركيز 70% للعاملين، وتم ارسال تعليمات بهذا الخصوص لجميع الأفرع ومراكز خدمة العملاء، لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري، مع توقيع العقوبات على غير الملتزمين.