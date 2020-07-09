الجيش الليبي: معركة "سرت – الجفرة" ستكون قاضية على تركيا والإخوان

بعد أنباء جرى تداولها عن زيادة تركيا حشدها العسكري في ليبيا استعداد لمعركة فاصلة في محور "سرت – الجفرة"، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، في اتصال هاتفي لـ"الوطن" اليوم، إن تركيا تحشد لمعركة فاصلة، لكن أعتقد أن "أنقرة" ستعيد حساباتها، لأن الموقف تغير جدا.

وأضاف: "من الصعب القيام بهذه المغامرة في ظل تغير الوضع العسكرية والإقليمي، من الصعب القيام بذلك، فهي مغامرة محفوفة بالمخاطر، لو أقدموا عليها يمكن أن تكون قاضية حتى على النظام التركي والإخوان في تركيا".

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، قال إنَّ الجيش "يتوقع هجوما تركيا في أي وقت"، مشددا على أن القوات الليبية ستقوم "بكل ما يلزم لردع أي اعتداء".

وأضاف "المسماري"، في تصريحات مساء أمس لقناة "سكاي نيوز": "رصدّنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة"، مشددًا على أنَّه لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات.

وتابع: "القوات المسلحة لا تزال ملتزمة والعمليات العسكرية التي نقوم بها هي عبارة عن عمليات دفاعية فقط لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعنا".