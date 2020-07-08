الجيش الليبي: لا سلام في وجود استعمار

أشاد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، بالمواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي تعرف حجم ما تقوم به قوات الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والاستعمار ومحاربة الجريمة، والتصدي للغزو التركي على الأراضي الليبية.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا سلام في ليبيا مع وجود الاستعمار، ولا سلام في ظل وجود غازي، أو في وجود أي عنصر إرهابي على الأراضي الليبية، مؤكدًا أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي مستمرة في تنفيذ مهمتها المقدسة في حماية المدنيين في ليبيا.

وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أنه تم افتتاح أقسام جديدة في الكلية العسكرية، وذلك في كلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي، ويوم أمس كان الدفعة الـ52 من الكلية العسكرية، والدفعة الـ27 من الكلية البحرية بعد أن نالوا دراسة لمدة ثلاثة سنوات متواصلة.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، قد أكد أن القتال ضد الغزاة الأتراك واجب وطني مقدس تفرضه كل الدساتير وتقره كل القوانين والأعراف الدولية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح حفتر، أن تركيا ترى ليبيا إرثاً تاريخيا لها وتبتغي السيطرة على ثرواتها من أجل رفاهية شعبها على حساب قوت الليبيين، مضيفا "لذلك لن نتوقف عن مسيرتنا المقدسة حتى تحرير كامل تراب الوطن من الغزاة الأتراك والإرهابيين".