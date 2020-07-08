الجيش الليبي ينتفض للتصدي للغزو: تركيا تسيطر على غرب البلاد بالكامل

أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، تعهد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالتصدي للعزو والعدوان التركي على ليبيا، فحتى الآن الطرف الآخر حتى هذه الساعة لا توجد أي مؤشرات على قبول فكرة وقف إطلاق النار والذهاب لطاولة المفاوضات.

وأضاف "المسماري"، خلال تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، أننا نشاهد تطور في الموقف الميداني بنقل المعدات العسكرية وجنود أتراك وزيارات على أعلى مستوى في القيادة العسكرية التركية إلى غرب البلاد، حيث إن تلك العناصر أعدت العدة لاستكمال احلامهم بالهجوم على منطقة شرق وجنوب ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة لازالت ملتزمة بخط 8 يونيو الماضي في محيط منطقة الجفرة، والعمليات العسكرية من قبل القيادة العامة هي عبارة عن عمليات دفاعية فقط لمنع مناورة العدو، لمنع تقدم العدو نحو المواقع، كما أن الأتراك يفرضون سيطرتهم على غرب ليبيا بالكامل، من منطقة مصراته إلى طرابلس إلى الوطية.

وتابع: "يتواجدون في هذه المنطقة ويمدون ميليشيات اجرامية نحو جنوب طرابلس للوصول إلى الجنوب الغربي، البوارج التركية موجودة في ليبيا بأعداد كبيرة والضباط الأتراك كذلك وهذا لم يعد سرا الآن، بل إن ضباطا أتراك عقدوا اجتماعا مع وزير دفاعهم في طرابلس، المعركة الحقيقية ما بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك ومن ساعدهم في الدخول للأراضي الليبية".