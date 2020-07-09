ارتفاع عدد ضحايا انفجار شاحنة ألعاب نارية في تركيا إلى 3 قتلى و6 جرحى

صرح محافظ مدينة صقاريا التركية، أحمد حمدي ناير، بسقوط 3 قتلى و6 جرحى في انفجار شاحنة تنقل الألعاب النارية.

ونقلت جريدة حرييت التركية، تصريح محافظ مدينة صقاريا، الذي وضح فيه انفجار الألعاب النارية أثناء نقلها بإحدى الشاحنات، وأسفر الانفجار عن سقوط 3 قتلى، و6 جرحى حتى هذه اللحظة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وصرحت جريدة كار التركية بوقوع انفجار شديد في منطقة تاشكسغي، التابعة لمقاطعة أضابزاري، الواقعة في مدينة صقاريا، وتبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار شاحنة محملة بالألعاب النارية.

وقالت، إنه تم جلب الألعاب النارية والمتفجرات الأخرى التي لم تنفجر في مصنع الألعاب النارية في منطقة هندك في صقاريا إلى المحجر الموجود في موقع بمقاطعة أضابزاري.

ووقع الانفجار عندما كانت هناك حاجة لإخلاء المتفجرات التي تم إدخالها إلى منطقة المحجر بواسطة شاحنة. بينما سمع صوت الانفجار من أجزاء كثيرة من المدينة، وارتفعت الأدخنة إلى السماء. وتم توجيه عدد كبير من سيارات الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى المنطقة. وبدأ نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة.