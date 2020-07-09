دبلوماسي سابق: تركيا وقطر لهما دور كبير في تطور الأزمة الليبية

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية، والذي يهدف إلى الحفاظ على ثروات ليبيا وحدودها الإقليمية وحقن دماء شعبها من خلال حل سياسي.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنّ "إعلان القاهرة" كان شاملا يتوافق مع الدستور الليبي ومقررات الأمم المتحدة، وجاء داعما للأقاليم الليبية في عملية سياسية تقود ليس فقط لوقف إطلاق النار، لكن لإطلاق عملية ديمقراطية وفقا لقواعد الدستور الليبي.

وأضاف حجازي، أنّ مشكلة الأزمة الليبية تخطت كل الحدود المحلية ووصلت إلى صراع إقليمي، وتركيا وقطر لهما الدور الأكبر في تطور الأزمة في ليبيا، مؤكدا أنّ موقف مصر قائم على دعم الحل السياسي للأزمة.