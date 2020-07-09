خالد الجندي عن شيوخ منتصف العصا: "خليك راجل يا جبان"

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن هناك مشايخ يسمون بـ"منتصف العصا"، وهؤلاء دائما ما يقوموا بالتمسك بالعصا من المنتصف، ولا ينتقدوا لحماية طرف العصا والتضحية بالطرف الآخر.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن شيوخ منتصف العصا دائما ما يتمسكون بها من المنتصف، وهؤلاء من يقوموا بمدح أحد طرفي العصا دون أن التعرض للطرف الآخر بأي شيء، وقد يظلمه، موضحا أنه من المستحيل وضع الدولة المصرية كأحد طرفي العصا، وفي الطرف الثاني جماعة الإخوان: "شيخ منتصف العصا يمدحوا الدولة، دون التطرق للإخوان نهائيًا، وهؤلاء رعديد وجبناء".

وأكد أن أعداء البلد هم أعداء للمواطنين أيضا، وذكرهم الله في كتابه بقوله: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا"، متابعا: "عيب عليكم يا شيوخ منتصف العصا، عايز تمدح بلدنا، وضح رأيك في أعداءها، خليك راجل.. الراجل يقول رأيه ويتحمل نتيجته".