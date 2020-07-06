خالد الجندي: لو مكنتش قوي لقمتك هتتاكل ورغيفك هيتسرق وهتعطش

فسر الشيخ خالد الجندي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي قال فيه "وجُعل رزقي تحت ظل رمح"، أي جُعل رزقي محميُا بالقوة والاستعداد القتالي، وذلك بالجهاد والمرابطة والاستنفار، متابعًا: "لو مكنتش قوي لقمتك هتتاكل، مانتش قوي رغيفك هيتسرق، مانتش قوي هتجوع وهتتشرد وهتعطش".

وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، "الحديث ده عاوز أكتبه على كل الأتوبيسات والسيارات والبيوت، احنا لما شوفنا فلتان الأمن في أحداث يناير، مفيش واحد كان آمن على ولاده وشقته، وعملنا لجان شعبية، ووقفنا بالطوب والشوم والمطاوي".

وتابع: "سبحان الله السُنة بتطبق، ولما الأمن رجع كلنا نايمين قريري العين، بروح شغلي واحنا آمنين".

من جانبه استذكر الشيخ رمضان عبد المعز دعاء سيدنا إبراهيم في الآية الكريمة في قول الله تعالى: "ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق"، متابعًا: "مدام مفيش أمن يبقى مفيش رزق".