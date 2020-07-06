خالد الجندي: للأطقم الطبية في مكافحة كورونا أجر المجاهدين في سبيل الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مصر تواجه تحديات كثيرة، مشيرًا إذا لم يكن هناك رجال يحرسون ويحمون حدود مصر لأكلتها الذئاب.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC"، أن الاستنفار هو طاعة الحاكم إذا أمر الناس بما فيه صالحهم، مشيرًا إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا من الاستنفار.

وتابع: "الاستنفار لا يعني بالضرورة خوض الغزوات والحروب، فهناك تحديات عسكرية وزراعية وصحية، وهناك تحدي مياه النيل التي تتطلب الحفاظ عليها وعدم تلويثها".

وأردف، أن استنفار فئة بعينها من أهم أنواع الاستنفار، على ما يحدث هذه الأيام بخصوص الوضع الطبي في أزمة انتشار فيروس كورونا: "الأطباء لا يحتاجون إلى جنود بأسلحة أو شيفات في مطاعم أو مهندسين، لكن القطاع الطبي هو الجيش الأبيض الذي يكافح انتشار المرض، وأصبحوا يذودون عن سلامة البلد، ولأطقم الطبية في وباء كورونا لهم أجر المجاهدين في سبيل الله".