خالد الجندي: لا يوجد أي تعارض بين النص القرآني والأحاديث الصحيحة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يوجد تعارض بين الشرع والعقل أو النص الديني والعقل، مشيرًا إلى أنه لو كان يوجد تناقض بينهم فإنه يرجع إلى الخطأ في الاستدلال.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "لو هناك تناقض بين آية قرآنية وحديث نبوي صحيح فإن الخطأ يكون في منهجية التفكير العقلي المتبعة لتفسير النص الشرعي، ولا نفضل كلمة الدليل الشرعي، لأنه لا يصح دليل في ذاته وإنما يصح في دلالة الفهم له".

وتابع: "الاختلاف يكون في مفهوم الدين، وهو ما نعرفه بالاستدلال الفقهي، وليس الاستدلال الشرعي، أي الفهم والإدراك، وفهمنا للدليل هو الذي سيحدد كيفية النظر له".