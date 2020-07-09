شقيق شيرين: النيابة استأنفت على براءة وكيل أعمالها وأعادت اتهامه

كشف محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين، عبر حسابه الشخصي بـ "فس بوك" أن النيابة استأنفت على حكم البراءة الذي حصل عليه ياسر خليل مدير أعمالها السابق في قضية التعدي على الفنان حسام حبيب وقامت باتهامه مرة أخرى.

كانت محكمة القاهرة الجديدة، أصدرت حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، في الدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول.

وأكدت الشركة التي تولت الدفاع عن ياسر خليل، لـ"الوطن"، أن موكلها تقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب، خلال شهر ديسمبر الماضي، بعدما توجه وآخرون إلى "خليل"، والتعدي عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب في إحداث إصابته.

وأسفرت التحقيقات، عن تقديم الطرفين للمحاكمة الجنائية، والتي حكمت ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.