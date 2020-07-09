توقيع أول وثيقة عمل لتوحيد جهود العمل الأهلي ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، توقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي في دائرة المحافظة، بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية.

وأشار "غنيم" إلى أن هذه الوثيقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية الدور التنموي والخدمي الذي ينفذه المجتمع المدني، وبهدف تعظيم ذلك الدور المحوري في مختلف المجالات، من خلال مبادئ وأخلاقيات واضحة متفق عليها، بجانب تحقيق التنسيق بين جهود المؤسسات المجتمعية الذي أدى غيابه في معظم الأوقات إلى إزدواجية في الخدمات المقدمة، وإهدار للطاقات والجهود،وانحسارها في أماكن بعينها دون غيرها.

وأوضح المحافظ أن الوصول لهذه الوثيقة استلزم العمل على مدار أكثر من 5 أشهر، من خلال لجنة لتوحيد جهود العمل الأهلي برئاسة بلال حبش نائب المحافظ.

جاءت تلك التصريحات خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم بديوان عام المحافظة في حضور نائب المحافظ بلال حبش، ووكيلة وزارة التضامن إحسان أبوزيد، وممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة في الوثيقة، حيث تم التأكيد على أن هذه الوثيقة تعتبر استرشادية وتنظيمية للجهود والأهدف لتحقيق التكامل ولتوسيع دائرة الاستفادة، لتصل الجهود لكل مواطن مستحق وقرية وعزبة ذات أولوية تنموية أوخدمية، مشددًا على أن الوثيقة ليست لتوحيد الجمعيات تحت كيان واحد،أو دمج أهدافها ووسائلها، حيث أن لكل مؤسسة أوجمعية خصوصيتها ورؤيتها.