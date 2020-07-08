إزالة 11 تعديا على الأراضي في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الموجة الــ 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال محافظ بني سويف، إنه جرى إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 12 قيراطا و16 سهماً من الأراضي الزراعية بقريتي ونا القس وقمن العروس مركز الواسطى، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة.

وأشار إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها.