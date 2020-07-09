موسكو تنفي وجود محادثات مع واشنطن حول تبادل ويلان بمواطنين روس

نفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، وجود محادثات بين موسكو وواشنطن حول تبادل المواطن الأمريكي، بول ويلان، المدان بالتجسس في روسيا، بالمواطنين الروسيين فيكتور بوت وقسطنطين ياروشينكو، المحتجزين في السجون الأمريكية.

وقالت "زاخاروفا" -خلال مؤتمر صحفي- "أود أن أؤكد مرة أخرى، بأن الشائعات حول موضوع المحادثات الجارية المزعومة مع الجانب الأمريكي حول مخططات تبادل محتملة... لويلان مقابل مواطنينا، ليست صحيحة"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

كانت محكمة مدينة موسكو قضت، يوم 15 يونيو الماضي، على المواطن الأمريكي بول ويلان بالسجن لمدة 16 سنة بتهمة التجسس في روسيا.

وكان محام المعتقل الأمريكي، فلاديمير جيريبينكوف، قد قال لـ "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن ويلان، قرر عدم استئناف الحكم وانتظار عملية التبادل.

يذكر أن بول ويلان، يحمل أربع جنسيات هي الأمريكية والبريطانية والإيرلندية والكندية، ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن ويلان كان يزور روسيا بانتظام منذ عام 2007، وذكر شقيقه أن بول ويلان يعمل في مجال أمن الشركات في "بورجوارنير"، التي تقوم بتصنيع قطع تبديل السيارات، ولم يتم الكشف رسميا عن حقائق أساسية للقضية بسبب السرية.