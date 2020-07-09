مطرب أغنية "كورونا اختيار": أطلقناها باللغتين العربية والصينية

قال عبدالعزيز سلام، المصري الذي يعمل بالتلفزيون الصيني، إنه قام بتأليف وإطلاق أغنيته "كورونا اختيار" في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع بداية تفاقم أزمة كورونا داخل الصين، حيث تم بثها باللغتين العربية والصينية.

وأضاف "سلام" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي"، ببرنامج "أخر الأسبوع"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأغنية التي تم بثها باللغة العربية تحدثت عن الفيروس ومدى خطورته، وذلك بعد انتشار حالات الإصابة به في الصين من وجهة نظر مواطن عربي مقيم في الصين، موضحا أن الأغنية تم فيها إظهار ردود الأفعال الغربية تجاه الفيروس، ورد فعل المواطن العربي عليه.

وأكد أنه بالنسبة للأغنية التي تم بثها باللغة الصينية أظهر فيها كيف خرج الفيروس من الصين ليتحول إلى وباء فيما بعد.

من جانبها، قالت المغنية الصينية شيو وي، المشاركة بالأغنية، إنها درست اللغة العربية وقامت بأداء عدد من الأغاني الأخرى باللغة العربية، بينما جاءت صعوبة تلك الأغنية الأخيرة لاستخدام اللغة العربية العامية فيها، ما أظهر صعوبة في الغناء.