 السودان: تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، فيما تم شفاء 126 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الخميس، عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 45 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد 192 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10185 حالة، بينها 641 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5200 شخص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه