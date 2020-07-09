اجتماع لـ"الحركة المدنية" للتنسيق بانتخابات الشيوخ ينتهي لعدم التوافق

اجتمعت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية لمناقشة موقفهم من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبحث إمكانية تشكيل تحالف انتخابي.

شارك في الاجتماع المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وحمدين صباحي مؤسس حزب تيار الكرامة، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، وكريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي، وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور، وعبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل بجانب عدد من قيادات الحركة وعلى رأسهم مجدي عبد الحميد، والدكتور مصطفى كامل السيد.

وقال كمال أبوعيطة القيادي بحزب تيار الكرامة، إن الاجتماع جاء بهدف إعداد قائمة انتخابية وطنية مقابل القائمة الموحدة برعاية حزب مستقبل وطن، مؤكداً أن مبدأ مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب غير وارد.

وكانت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية دخلوا في مفاوضات مازالت جارية حتى الآن للانضمام للقائمة الموحدة التي يقود تشكيلها حزب مستقبل وطن.

وقال مصدر من داخل الحركة المدنية لـ"الوطن"، إن الاجتماع انتهى إلى حالة من عدم التوافق للتنسيق في انتخابات مجلس الشيوخ، وترك أمر المشاركة لكل حزب على حدة وفق ما يراه، بينما يظل الأمر محل نقاش بشأن إعداد قوائم لخوض انتخابات مجلس النواب.

وأكد المصدر أن عدم التوافق بين أحزاب الحركة المدنية على تشكيل تحالف لخوض انتخابات الشيوخ سببه ضعف الموارد المالية للأحزب، بالإضافة إلى ميل حزبي المصري الديمقراطي والعدل لخوض الانتخابات ضمن التحالف الانتخابي لحزب مستقبل وطن.

وقال أبوعيطة إن تحالف أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والتنمية مع حزب مستقبل وطن ليس نهائيا وخاصة أن العروض المطروحة من قبل القائمة الموحدة لن تعطيهم فرصة كبيرة للمشاركة بمقاعد كثيرة في المجالس النيابية.

وأكد أن هناك اجتماع آخر لأحزاب الحركة المدنية خلال أيام لمواصلة التشاور والاتفاق حول تشكيل تحالف لخوض انتخابات مجلس النواب.