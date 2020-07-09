السكة الحديد تعلن وصول 20 جرارا أمريكيا جديدا الشهر المقبل

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استعداداتها النهائية لاستقبال الدفعة الخامسة من صفقة الجرارات الأمريكية الجديدة، خلال شهر أغسطس المقبل، ليرتفع عدد الجرارات الموردة ضمن صفقة 110 جرارات إلى 90 جرارا، وذلك ضمن خطة الهيئة لتحديث وتطوير جرارات السكة الحديد.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث منظومتها الأساسية، من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزى، وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

ولفت رسلان في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الهيئة استلمت نحو 70 جرارا أمريكيا جديدا، من إجمالى صفقة 110 جرارا، مشيرا إلى أنه سيتم وصول الدفعات الباقية على دفعات تباعا.

وأضاف رسلان، أن صفقة الجرارات تشمل تصنيع وتوريد 110 جرارات وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا وإجراء الصيانة وتوريد قطع الغيار اللازمة لها لمدة 15 سنة تبلغ قيمتها 602.05 مليون دولار، ويمولها بنك تنمية الصادرات الكندى في صورة قرض ميسر.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا إعادة تأهيل 81 جرارا جنرال إليكتريك داخل ورشة التبين للسكك الحديدية بالقاهرة، حيث تشمل الصفقة تطوير أيضا هذه الورش، وذلك بالتوازى من أعمال توافد الجرارات الجديدة.

وأفاد رئيس السكة الحديد، بأنه تم التعاقد على توريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا وإجراء عمرة لـ41 جرارا مع شركة PRL الأمريكية وعقد صيانة لـ141 جرارا لمدة 15 سنة بتكلفة 466 مليون دولار، لافتاً إلى أنه تم التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 126 مليون يورو في إبريل 2019، إضافة إلي عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتين ضمان ومن المقرر وصول أول قطار جديد في مارس 2021.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية، كما التعاقد على تصنيع وتوريد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيه، إضافة إلى إنهاء الأعمال المدنية لـ693 مزلقانا والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لـ435 مزلقانا منها بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

ونوه رسلان، بأنه تم الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة 167 محطة سكة حديد بتكلفة اجمالية 700 مليون جنيه، موضحاً أنه تم التعاقد لتوريد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8.5 مليون يورو.